忧梅铎主宰澳洲媒体 逾20万人连署吁当局调查

广告 继续浏览后续

（法新社雪梨13日电） 澳洲前总理陆克文发起连署请愿，要求当局调查媒体大亨梅铎对澳洲新闻媒体的宰制，目前已有超过20万人签署。昨天澳洲国会网站的流量还因连署活动暴增500%，导致网站失灵。

由陆克文（Kevin Rudd）发起的请愿活动，要求现任保守派政府设立澳洲最高调查机构皇家委员会（Royal Commission），以确保媒体的健全与多元。

梅铎生于澳洲，旗下新闻集团（News Corp）的总部位于美国纽约。该集团的澳洲子公司是澳洲最大新闻机构，几乎在每座大城市都有报纸，以及有线电视网和杂志。

陆克文11日宣布发起请愿时，批评新闻集团是「我国民主的癌」，实质「垄断」澳洲媒体。

请愿书写道：「这种权力经常透过在新闻报导内混杂社论意见，被用来攻击政商对手。…这类实情让自由言论噤若寒蝉，并破坏公共辩论。」

陆克文曾于2007至2010年和2013年担任澳洲总理。他长期批评媒体机构「恶意」操作支持自己的政坛对手，也就是保守派的自由党━国家党联盟。

陆克文在上传至推特（Twitter）的影片中说：「公平竞争这种事已不复存在。」

自由党前党魁休森（John Hewson）今天也表态支持调查新闻集团和梅铎的影响力，休森告诉「新日报」（The New Daily），他们大力替澳洲政府辩护，还一直为美国总统川普辩解，「这很奇怪」。

但休森同时指出，新闻集团并非唯一有疑虑的机构，当局必须更广泛地调查媒体所有权。

© 2020 AFP