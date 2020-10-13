恶意程式Trickbot图谋破坏美国大选 微软联手电信商瓦解

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（法新社旧金山12日电） 科技巨擘微软公司（Microsoft Corp）今天表示，已经采取行动，瓦解了试图干预美国总统大选的恶意程式Trickbot。

「纽约时报」先前报导，美国网战司令部（Cyber Command）担心骇客可能利用恶意程式破坏11月3日的大选，也已锁定了Trickbot。

微软客户安全与信任部门副总裁柏特（Tom Burt）表示：「我们透过我们取得的法庭命令并采取技术行动，和世界各地的电信商合作瓦解了Trickbot。」

柏特表示，Trickbot散播恶意程式勒赎软体，让骇客侵入电脑，进而在适当的时机控制电脑。他说，有心人士可利用勒索软体感染用以维护选民名册或选举结果的电脑系统，来制造混乱与不信任感。

「我们现在切断了重要的基础建设，让执行Trickbot的人无法再进行感染，或启动已植入电脑系统的勒索软体。」

柏特表示，2016年底以来，Trickbot已感染全球超过100万台装置，可能提供骇客进入路由器等机器的管道，「研究显示，他们为了多种目的，切断了国家以及犯罪网路」。

他说，Trickbot透过与2019冠状病毒疾病（COVID-19）或「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）等新闻主题相关的恶意文件或连结来感染电脑。

Trickbot的幕后黑手不明，但业界专家表示，参与Trickbot者口操俄语。

美国情报单位先前的结论认为，俄罗斯介入2016年美国总统大选，协助川普赢得了大位。

© 2020 AFP