放任疫情期望群体免疫 谭德塞：完全不道德

广告 继续浏览后续

（法新社日内瓦13日电） 世界卫生组织（WHO）秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）警告，放任2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情自由传播、企图达到所谓的群体免疫，是「不道德的」。

部分国家声称让疫情自然发展，直到有足够群众产生免疫反应自然能阻断疫情传播。谭德塞反对这项说法。

谭德塞在网路记者会上说：「群体免疫是用在接种疫苗的概念，一个人类族群若能达到疫苗接种的门槛，就能对某种病毒有保护力。」

举例来说，若有95%人口施打过麻疹疫苗，剩下的5%也能受到保护；而小儿麻痹症的群体免疫疫苗施打门槛为80%。

谭德塞说：「要达到群体免疫，是要保护民众避免接触病毒，而不是让他们暴露于病毒之中。」

他坚称：「在公共卫生史上，群体免疫从未被用作应对一般传染病的策略，更不用说一场大流行病。」

谭德塞说，在这种情况下仰赖自然发展群体免疫，「在科学上和道德上都是有问题的」。

他强调：「允许一种我们不完全了解的危险病毒自由传播，这不是一个选项。」

自从疫情去年底在中国爆发以来，全球累计超过3750万人感染与逾100万人病故。

© 2020 AFP