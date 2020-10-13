新航A380客机变身餐厅 意外热卖

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（法新社新加坡13日电） 新加坡航空受疫情冲击，推出把空中巴士A380巨无霸客机变餐厅的活动，结果意外受欢迎。数百名「乘客」支付等同廉航票价的费用，只为在跑道上的飞机座舱内用餐。

渴望品尝新加坡航空（Singapore Airlines）餐点的民众，在支付最高达新币642元（新台币约1万3550元）的费用后，就可登上全球最大客机A380用餐。

由于2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情让航空产业陷入严重危机，航空公司纷纷诉诸「空中漫游」（flights to nowhere，在空中短程飞行并于同机场起降）、机舱巡礼等替代方案来赚钱。

新航今年已裁撤数千工作岗位，飞机近乎全数停飞。公司决定另辟蹊径，将旗下两架A380变身餐厅，让盼望旅行的顾客有机会上机用餐。

事实证明登机用餐活动意外热门。「海峡时报」（The Strait Times）报导，10月24日、25日900个午餐席位昨天开放订位后，半小时内全数销售一空。

新航表示，由于「需求惊人」，将额外开放两天上机用餐，现在这4天都提供午餐和晚餐。其中最贵的选项是在头等舱套房享用4道菜餐点；最便宜的选项则是经济舱的3道菜餐点，要价新币53元（约新台币1120元）。

目前客机停靠在新加坡樟宜机场（Changi Airport）。基于社交距离规范，双层客机上约一半座位不开放入座。

顾客若想把机上体验带回自家客厅，新航也提供外送飞机餐到府服务。

新航原本也打算推出「空中漫游」，但在挨批可能对环境造成冲击后，放弃了这项计画。

© 2020 AFP