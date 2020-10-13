染疫后重返造势舞台 川普：我感觉身强体壮

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（法新社佛州圣福德12日电） 美国2020年大选迈入最后冲刺阶段，寻求连任的总统川普本月初确诊感染2019冠状病毒疾病后，今天首度举行造势集会，他带着有些嘶哑的嗓音吼着「我们来了」，还说他感觉自己身强体壮。

川普出院一周后，今天在佛罗里达州圣福德（Sanford）举行造势活动，他昂首阔步地上台，将数枚口罩一一抛向群众，宛如摇滚巨星把签名照抛给台下粉丝般，但自己却没戴口罩。

距离11月3日大选仅剩3周左右，川普火速重返竞选舞台，企图展现自己身强体壮、力抗病毒的形象，希望抢救自己持续落后的选情，数以千计支持者齐聚一堂，只有少数人戴口罩。

川普时而大声喧嚷、言词粗鲁，沉浸在他陈旧的笑话中，肆意侮辱对手和记者，炮轰民主党籍的拜登（Joe Biden）是史上最烂总统候选人。川普的声音听起来不像是临床上归类为肥胖、几天前才因2019冠状病毒疾病（COVID-19）接受供氧治疗的74岁人士。

川普离开华府到佛州前，他乘坐黑色装甲休旅车抵达安德鲁联合基地（Joint Base Andrews）准备搭乘专机，下车时就没戴口罩，他对镜头竖起拇指比了个赞后便快速登机，甚至小跑步上了几格阶梯，似乎刻意展现自己活力充沛。

川普在造势现场自吹自擂说：「他们说我免疫了。我感觉身强体壮。」

台下群众则不断高呼「我们爱你」。

川普霸气重启大选造势的同时，美国传染病权威佛奇（Anthony Fauci）警告，若不鼓励民众戴口罩并避免大规模集会，美国恐面临「一大堆麻烦」。

美国国家过敏与传染病研究院（NIAID）院长佛奇告诉CNBC：「我们的感染基准线目前落在每天4、5万例不等。在即将进入较凉爽秋季和较寒冷冬季时，相当不利。」

白宫疫情小组关键人物佛奇说：「我们正处于不利的处境，必须扭转这种局面。」（译者：刘文瑜/核稿：卢映孜）

© 2020 AFP