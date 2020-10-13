疫情肆虐美大选提前投票超踊跃 人数已破千万

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（法新社华盛顿12日电） 美国总统大选将于11月3日登场，佛罗里达大学「美国选举计画」今天公布数据显示，超过1000多万美国民众已经完成投票，远远超过2016年大选提前投票的人数。

这个追踪团体说，2019冠状病毒疾病（COVID-19）肆虐期间，亲自投票可能暗藏健康隐忧，邮寄投票数量激增，提前投下的选票比2016年同期多了好几倍。

佛罗里达大学美国选举计画（US Elections Project of the University of Florida）网站说，截至今晚，已有1040万人提前投票，其中多为民主党员；相较之下，截至2016年10月16日，仅约140万名美国选民提前投票。

美国选举计画说，明尼苏达州、南达科他州、佛蒙特州、维吉尼亚州和威斯康辛州这5州的投票数，已超过2016年总投票率的20%。

现任总统川普在没有根据的情况下，反覆提及邮寄投票与选举舞弊的关联。他说，基于这种投票方式的争议，大选结果可能要好几个月才会揭晓。

目前有多项民调结果显示，共和党籍的川普落后民主党籍对手拜登（Joe Biden）。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP