疫情肆虐美大选提前投票超踊跃 人数已破千万

广告 继续浏览后续

(法新社华盛顿12日电) 美国总统大选将于11月3日登场,佛罗里达大学「美国选举计画」今天公布数据显示,超过1000多万美国民众已经完成投票,远远超过2016年大选提前投票的人数。

这个追踪团体说,2019冠状病毒疾病(COVID-19)肆虐期间,亲自投票可能暗藏健康隐忧,邮寄投票数量激增,提前投下的选票比2016年同期多了好几倍。

佛罗里达大学美国选举计画(US Elections Project of the University of Florida)网站说,截至今晚,已有1040万人提前投票,其中多为民主党员;相较之下,截至2016年10月16日,仅约140万名美国选民提前投票。

美国选举计画说,明尼苏达州、南达科他州、佛蒙特州、维吉尼亚州和威斯康辛州这5州的投票数,已超过2016年总投票率的20%。

现任总统川普在没有根据的情况下,反覆提及邮寄投票与选举舞弊的关联。他说,基于这种投票方式的争议,大选结果可能要好几个月才会揭晓。

目前有多项民调结果显示,共和党籍的川普落后民主党籍对手拜登(Joe Biden)。(译者:刘文瑜/核稿:蔡佳敏)

© 2020 AFP