研究：室外染疫风险较低 但并非不可能

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（法新社华盛顿12日电） 目前几乎所有有纪录的2019冠状病毒疾病（COVID-19）病例都是在室内传染，但专家说，在室外戴口罩还是合情合理，因为室外仍存感染风险。

当人群参加派对或竞选造势活动时，距离彼此很近、长时间说话，感染新型冠状病毒的可能性也随之提高。

自疫情初始，多项研究就提到餐厅、家庭、工厂、办公室、会议、火车及飞机等地发生的感染病例。今年4月发表的研究发现一例户外感染的病例，病毒在两名中国村民之间传染，但这只是超过7000项研究中的一项。

在另一项尚未经过独立审查的研究中，研究员分析2万5000个病例，发现其中6%与特定户外环境有关，例如体育活动或演唱会。这些场所都是人与人之间未保持适当距离的封闭空间，或人们在一个地方停留片刻、继而四处走动，并大声说话、唱歌的地方。

英国坎特布里基督教会大学（Canterbury Christ Church University）教授、也是这项研究的作者魏德（Mike Weed）接受法新社访问时说：「我们实际上并未发现于日常生活中在户外感染病毒的病例。」

一个由美国、英国、德国大学院校教授等科学人员及工程师组成的组织认为，资料显示，目前看来，「以从事相同活动、维持相同距离来说，室外比室内安全多了」。

这个学者组织把含有病毒的气溶胶（aerosols）比拟为香菸烟雾说，室外的病毒传染风险比在室内低很多，因为病毒可以很快被空气稀释。

© 2020 AFP