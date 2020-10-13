示威酿冲突 白俄授权警方可用实弹

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（法新社明斯克12日电） 欧洲联盟外长会议同意针对白俄罗斯强人总统鲁卡申柯（Aleksandr G. Lukashenko）个人实施制裁，而白俄今天扬言要对反政府示威的群众开火镇压。

动用实弹恐使2个月来鲁卡申柯与示威者间的僵局急遽升温；示威群众接连举行和平集会，抗议鲁卡申柯在8月的大选里争议性胜选连任，并对示威被捕者严刑拷打。

安全部队昨天才严厉镇压反政府示威，促使欧盟各国外长一致认为，是时候该制裁鲁卡申柯本人。而在今天，白俄警方动用催泪瓦斯与震撼弹对付一群未经申请的退休人士游行抗议活动。

鲁卡申柯声称在8月9日大选击败高人气反对党候选人季哈诺夫斯卡娅（Svetlana Tikhanovskaya），而后者主张自己才是真正的胜选者。鲁卡申柯宣布胜选后旋即爆发示威。

白俄内政部第一副部长卡札基维奇（Gennady Kazakevich）提及昨天在首都明斯克的抗议活动时指出，示威者「已变得有组织性且极度激进」，并说目前示威者主要集中在明斯克，规模也小很多。

卡札基维奇说：「这已不是平民示威，我们要对付的不光是挑衅者，还有好战分子、激进分子、无政府主义者与足球暴徒。在此代表内政部宣示，我们绝不放任街头混乱，会确保国内的法律，若有需要，执法人员与国内各部队会动用特殊装备与致命武器。」

© 2020 AFP