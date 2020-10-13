英超改革恐沦豪强主宰 首相强生开炮

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（法新社伦敦12日电） 2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情冲击全球体坛，利物浦与曼联两支豪门带头主导对英超大刀阔斧改革，但因幅度过大，连首相强生都跳出来关切，称改革「损及足球管理的信赖」。

这份争议性的「宏观计画」（Project Big Picture）改革方案，将给英格兰足球联盟（EFL）内财务窘迫球队急需的资金挹注。但改革方案恐造成英超分裂，因为会导致权力过于集中于少数豪门。

根据改革方案，英超球队将从现行20队减为18队，且联赛杯（League Cup）与社区盾锦标赛（Community Shield）都要废除；当季第17、18名直接降级英冠（Championship），第16名球队与英冠球队打附加赛，此外，9支英超最长青球队享有更大表决权力。

改革方案设计一个2.5亿英镑纾困包裹，援助疫情期间比赛日收益严重短缺的球队，这些球队日后还能收取25%的媒体转播净收益。英格兰足球联盟将直接受益于这整套包裹纾困。

自新型冠状病毒大流行后，英格兰的足球都得采闭门方式比赛，较低阶联盟的球队形同遭遇财务灾难。

改革案堪称英格兰足坛数十年来最大幅度的重塑，英格兰足球联盟主席派瑞（Rick Parry）坚称，这是保障中、后段班球队生存的最佳机会。他并称赞利物浦与曼联两队「适时展现领导力」让足坛受惠。

但英超其他球队表示，这套改革「对整体英超带来负面冲击」，现在连首相强生也掺入论战。

首相办公室发言人说：「很显然，这是个典型会破坏足球管理的密室交易。我们获得英超与EFL双方面的保证，无意让任何一支球队因疫情倒下，我们也清楚他们有办法根据既有的机制做到这点。」

「我们会强力敦促英超与EFL持续建设性合作，达成一个能提供整个足球大家庭都有利的全面性包裹方案。」

© 2020 AFP