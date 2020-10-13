莫顿5局0失分 光芒MLB美联冠军赛2连胜太空人

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（法新社圣地牙哥12日电） 36岁资深右投莫顿今天先发5局0失分，让美国职棒大联盟MLB坦帕湾光芒4比2击败休士顿太空人，在美联冠军赛取得2比0领先。

今天赛前，美联季后赛头号种子光芒在7战4胜美联冠军系列赛首战开出红盘，以1比0领先闹出偷暗号丑闻的第6种子太空人。

这场比赛首局光芒就有攻势，两出局后，阿罗萨雷纳（Randy Arozarena）敲出安打，韩籍的崔志万（Ji-Man Choi）藉对手失误上垒，马格（Manuel Margot） 相中对方先发投手85.1英里的弹指曲球，挥出中外野方向3分打点全垒打，让光芒取得3比0领先。

太空人打者今年遭光芒先发投手莫顿（Charlie Morton）压制，前5局都没能得分，莫顿今天投5局，送出5次三振、1个保送，被打5支安打但一分未失，在球队赢球后拿下胜投。

柯利亚（Carlos Correa）趁6局上半光芒换投之际，在1出局后击出阳春弹，让太空人追回1分。但祖尼诺（Mike Zunino）7下的阳春炮，让光芒再添分数。

9上太空人头3名打者都安打上垒，此时斯普林格（George Springer）却击出双杀打，太空人虽追回1分，但攻势被瓦解大半。接下来的阿图维（Jose Altuve）、布兰特利（Michael Brantley）都获保送，让场面一度紧张，可惜布莱格曼（Alex Bregman）击出飞球出局，最终吞败，让光芒以4比2获胜。

今年MLB受2019冠状病毒疾病（COVID-19）影响，延后4个月才开打，赛程也「缩水」为每队仅打60场（约为原本的1/3）的规模，并在不开放球迷进场的情况下进行。

能打季后赛的球队由过往的10队增加为16队，美国联盟、国家联盟各8队先打3战2胜外卡战，出线的球队再打5战3胜联盟分区系列赛，脱颖而出的球队进行7战4胜的联盟冠军赛，产出的美联、国联冠军再由7战4胜世界大赛，决定最终冠军谁属。

© 2020 AFP