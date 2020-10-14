世界银行掏120亿美元 帮发展中国家取得疫苗及采检

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（法新社华盛顿13日电） 世界银行（World Bank）今天表示，已通过动支120亿美元（约新台币3453亿元），协助发展中国家采购及配发2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗、采检工具及医疗。

世界银行在声明中表示：「这笔资金旨在支援多达10亿人口的疫苗接种。」

世界银行集团（World Bank Group）推出一套实施至2021年6月、整体规模达1600亿美元的支援方案，用来协助发展中国家对抗新型冠状病毒，上述资金是其中一部分。

声明表示，这套资助方案有助于向研究及制药产业示意，发展中国家的公民也需要取得安全、有效的COVID-19疫苗。

声明还提到，这套方案也将提供资金及技术支援，好让发展中国家在与国际伙伴协作下，准备大规模分发疫苗。

世界银行集团总裁马尔帕斯（David Malpass）透过声明说：「取得安全、有效的疫苗，并强化配送系统，是扭转疫情发展的关键，也能帮助经济、财务严重受创的国家迈向反弹复苏。」

根据声明，这笔资金还将支援各国取得病毒采检工具及相关医疗，并扩大免疫量能，协助医卫系统有效率地分发疫苗。

© 2020 AFP