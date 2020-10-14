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（法新社香港14日电） 亚股今天走势分歧，因数个国家再度实施防疫封锁措施，以防染疫人数激增，加上有两家药厂暂停疫苗和抗体药临床试验，削弱人们对新型冠状病毒疫苗或治疗方式近期将问世的希望。

分析师表示，投资人也早已把对美国下个月总统大选民主党将拿下白宫及国会两院的预期反映在市场价格上。许多人认为此一结果意味陷入困境的美国经济将获加强的新振兴方案激励。

因为2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情升温，尤其是欧洲，近几周外界对经济复苏的忧虑与日俱增。欧洲各国政府诉诸于新的防控措施，同时也试着避免再度实施3月、4月重创全国经济的封锁措施。

但荷兰今天稍晚将实施「部分封锁」，所有酒吧、咖啡厅和餐厅将休业至少2周；法国预期会宣布更严格的限制措施和更快速的筛检方式，部分媒体更猜测巴黎可能会采取宵禁。

英国染疫死亡人数居欧洲之冠，首相强生（Boris Johnson）12日下令关闭利物浦酒吧，作为新限制措施的一部分。

美国娇生公司（Johnson ＆ Johnson）表示，由于一名受试者出现不明原因疾病，已暂停疫苗临床试验；美国药厂礼来（Eli Lilly）也因潜在安全疑虑，中止抗体药物最后阶段的临床试验。

上海股市下跌0.56%，雪梨股市下挫0.27%，首尔股市挫跌0.94%，台北股市下跌0.21%，新加坡股市下挫0.47%。

香港股市小涨0.07%，东京股市上涨0.11%，马尼拉股市微涨0.03%，威灵顿股市上扬0.72%，雅加达股市扬升0.85%。（译者：陈昱婷/核稿：林治平）

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