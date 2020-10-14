俄罗斯太空船仅3小时3分钟即抵国际太空站

广告 继续浏览后续

（法新社哈萨克阿拉木图14日电） 两名俄罗斯太空人及一名美国太空人今天升空前往国际太空站（ISS），仅3小时又3分钟即抵达成功对接。这是历来最快抵达国际太空站的载人飞行，比过去节省一半时间。

俄罗斯联邦太空总署（Roscosmos）的莱兹可夫（Sergey Ryzhikov）和库德-斯维契科夫（Sergey Kud-Sverchkov），以及美国国家航空暨太空总署（NASA）的鲁宾斯（Kathleen Rubins），于今天格林威治时间5时45分（台湾时间下午1时45分）从哈萨克的贝康诺太空发射场（Baikonur cosmodrome）踏上这趟快速旅程。

俄罗斯新闻社（RIA Novosti）报导，俄国太空总署推文证实，太空人所乘「联合号」（Soyuz）太空船成功与太空站对接，这次旅程「只花了短短3小时又3分钟，创新纪录」。完成对接时间比预定时间早4分钟。

这趟旅程是首度仅花3个多小时就能与国际太空站对接的太空载人飞行，比一般前往国际太空站的旅程节省一半时间。过去仅有无人驾驶的货运太空船曾采用这种快速通道，只要绕轨道两圈就能与国际太空站对接。

这次发射任务正好处于美国太空探索科技公司（SpaceX）的两次任务之间。美国太空总署在2011年后睽违9年，今年5月底再度把班肯（Robert Behnken）和赫尔利（Doug Hurley）两名太空人送上国际太空站。

此前9年，仅有俄罗斯和贝康诺太空发射场执行前往国际太空站的载人任务，并因此获利颇丰。

班肯和赫尔利于8月2日平安返抵地球。接下来，太空探索科技公司预定11月再度送人上太空，这次将在太空站执行完整的半年期任务。

太空探索科技公司及飞机制造商波音公司（Boeing ）等私人企业于太空领域崭露头角，在一些国家之间掀起新一波「太空竞赛」的讨论。这两家公司都加入了美国太空总署的「商业机员计画」（Commercial Crew Program）。

但前往国际太空站执行任务的太空人都避谈有关竞赛的话题，而是关注太空旅行能让对立国家为了一个共同目标而合作。

自2000年起，一直有人在国际太空站上执行任务，这是美俄两国罕有的合作项目，但可能10年内就要告终。

© 2020 AFP