俄罗斯高速载人任务 抵国际太空站仅需3个多小时

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（法新社哈萨克阿拉木图14日电） 两名俄罗斯太空人及一名美国太空人今天升空前往国际太空站（ISS）。这是历来首度仅花3个多小时就能抵达国际太空站的载人飞行，比过去节省一半时间。

俄罗斯联邦太空总署（Roscosmos）的莱兹可夫（Sergey Ryzhikov）和库德-斯维契科夫（Sergey Kud-Sverchkov），以及美国国家航空暨太空总署（NASA）的鲁宾斯（Kathleen Rubins），于今天格林威治时间5时45分（台湾时间下午1时45分）从哈萨克的贝康诺太空发射场（Baikonur cosmodrome）利用火箭踏上这趟高速旅程。

美国太空总署的电视转播员引述俄罗斯任务控制中心与太空舱机组员之间的通联说，状况一切正常；俄罗斯太空总署也表示，太空舱已成功进入轨道。

这趟旅程是首度仅花3个多小时就能与国际太空站对接的太空载人飞行，比一般前往国际太空站的旅程节省一半时间。过去仅有无人驾驶的货运太空船曾采用这种快速通道，只要绕轨道两圈就能与国际太空站对接。

这次发射任务正好处于美国太空探索科技公司（SpaceX）的两次任务之间。美国太空总署在2011年后睽违9年，今年5月底再度把班肯（Robert Behnken）和赫尔利（Doug Hurley）两名太空人送上国际太空站。

此前9年，仅有俄罗斯和贝康诺太空发射场执行前往国际太空站的载人任务，并因此获利颇丰。

班肯和赫尔利于8月2日平安返抵地球。接下来，太空探索科技公司预定11月再度送人上太空，这次将在太空站执行完整的半年期任务。

太空探索科技公司及飞机制造商波音公司（Boeing ）等私人企业于太空领域崭露头角，在一些国家之间掀起新一波「太空竞赛」的讨论。这两家公司都加入了美国太空总署的「商业机员计画」（Commercial Crew Program）。

但前往国际太空站执行任务的太空人都避谈有关竞赛的话题，而是关注太空旅行能让对立国家为了一个共同目标而合作。

自2000年起，一直有人在国际太空站上执行任务，这是美俄两国罕有的合作项目，但可能10年内就要告终。

© 2020 AFP