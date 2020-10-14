全球COVID-19超过108万人病殁 逾3822万例确诊

广告 继续浏览后续

（法新社巴黎14日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间14日11时（台湾14日晚间7时），全球至少108万7513人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），超过3822万1850例确诊。

疫情从去年12月在中国爆发，迄今全球至少有2640万7800人被认为已康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但这恐怕只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重病例。

全球13日通报新增5280人病殁、33万6591起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为印度（730死）、美国（718死）与墨西哥（475死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计21万5914人病故、785万9320例确诊，至少312万4593人已康复。

其他疫情严重国家还包括巴西（15万998人丧生、511万3628例确诊）、印度（11万586人丧生、723万9389例确诊）、墨西哥（8万4420人丧生、82万5340例确诊）及英国（4万3018人丧生、63万4920例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，秘鲁是死亡率最高国家，每10万人就有101人染疫丧命；其次依序为比利时（88人）、玻利维亚（72人）、巴西（71人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计37万1934死、1019万3864例确诊；欧洲累计24万4482死、677万1324例确诊；美国和加拿大共计22万5559死、804万4651例确诊。

亚洲共计15万4827死、935万2817例确诊；中东地区共计5万1143死、223万1721例确诊；非洲共计3万8572死、159万4704例确诊；大洋洲共计996死、3万2776例确诊。

© 2020 AFP