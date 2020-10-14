出书爆第一夫人内幕 美国司法部告前白宫助理

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（法新社华盛顿13日电） 美国第一夫人梅兰妮亚・川普（Melania Trump）的前助理温斯敦－沃可夫，上月出版新书爆出梅兰妮亚内幕，美国司法部今天对温斯敦－沃可夫提出诉讼。

美国司法部表示，温斯敦－沃可夫（Stephanie Winston Wolkoff）已承诺不会透露她担任白宫志工期间取得的第一夫人资讯。

温斯敦－沃可夫2017年到2018年不支薪地替梅兰妮亚工作，虽然不是联邦职员，但诉状提到，她还是签了有联邦执行效力的无偿服务协议「合约」。

根据协议，她「尤其不得出版、重制或泄漏任何整体或部分资讯给任何未获授权的个人或实体」。

根据诉状，在未经白宫律师批准之下，她也不得从她自白宫取得的资讯牟利。

司法部7月曾警告温斯敦－沃可夫与她的出版商赛门舒斯特公司（Simon & Schuster）可能违反协议条款，但在新书出版前都没有行动。这起诉讼试图没收温斯敦－沃可夫所有的出书收益。

「梅兰妮亚与我：我与第一夫人的缘起缘灭」（Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship With the First Lady，暂译）一书标榜揭开梅兰妮亚的面纱。

50岁的梅兰妮亚是斯洛维尼亚裔，曾担任模特儿，后来成为亿万地产大亨川普的第3任妻子，随着川普当上总统而成为第一夫人。

这本书将梅兰妮亚描绘成比大众认识的还要活泼与果断，称她是川普千金伊凡卡（Ivanka）的死对头，还形容伊凡卡与她的丈夫库许纳（Jared Kushner）很「奸险」。

川普2017年1月的就职典礼，发生了数以百万计美元经费下落不明的丑闻，协助筹办的温斯敦－沃可夫因此与川普夫妇闹翻。

今年稍早，华盛顿哥伦比亚特区检察长对川普的就职委员会与川普集团（Trump Organization）提告，怀疑图利川普家族。（译者：张晓雯/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP