出书爆第一夫人内幕 美国司法部告前白宫助理

(法新社华盛顿13日电) 美国第一夫人梅兰妮亚・川普(Melania Trump)的前助理温斯敦-沃可夫,上月出版新书爆出梅兰妮亚内幕,美国司法部今天对温斯敦-沃可夫提出诉讼。

美国司法部表示,温斯敦-沃可夫(Stephanie Winston Wolkoff)已承诺不会透露她担任白宫志工期间取得的第一夫人资讯。

温斯敦-沃可夫2017年到2018年不支薪地替梅兰妮亚工作,虽然不是联邦职员,但诉状提到,她还是签了有联邦执行效力的无偿服务协议「合约」。

根据协议,她「尤其不得出版、重制或泄漏任何整体或部分资讯给任何未获授权的个人或实体」。

根据诉状,在未经白宫律师批准之下,她也不得从她自白宫取得的资讯牟利。

司法部7月曾警告温斯敦-沃可夫与她的出版商赛门舒斯特公司(Simon & Schuster)可能违反协议条款,但在新书出版前都没有行动。这起诉讼试图没收温斯敦-沃可夫所有的出书收益。

「梅兰妮亚与我:我与第一夫人的缘起缘灭」(Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship With the First Lady,暂译)一书标榜揭开梅兰妮亚的面纱。

50岁的梅兰妮亚是斯洛维尼亚裔,曾担任模特儿,后来成为亿万地产大亨川普的第3任妻子,随着川普当上总统而成为第一夫人。

这本书将梅兰妮亚描绘成比大众认识的还要活泼与果断,称她是川普千金伊凡卡(Ivanka)的死对头,还形容伊凡卡与她的丈夫库许纳(Jared Kushner)很「奸险」。

川普2017年1月的就职典礼,发生了数以百万计美元经费下落不明的丑闻,协助筹办的温斯敦-沃可夫因此与川普夫妇闹翻。

今年稍早,华盛顿哥伦比亚特区检察长对川普的就职委员会与川普集团(Trump Organization)提告,怀疑图利川普家族。(译者:张晓雯/核稿:曾依璇)

