密谋绑架密西根州长案 维吉尼亚州长也差点遇袭

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（法新社华盛顿13日电） 美国联邦调查局（FBI）探员证实，密谋绑架密西根州州长的全副武装右翼民兵组织，也曾讨论要采取类似行动绑架维吉尼亚州州长。这起事件有13名男子落网并遭起诉，其中5人上周联合庭审。

FBI探员卓斯克（Richard Trask）在密州大急流城（Grand Rapids）的联邦法庭上表示，这些男子不满州政府实施2019冠状病毒疾病（COVID-19）的封锁措施，因此讨论「拿下现任州长」，特别提到密州与维州。

卓斯克表示，这个组织最后决定将重心放在绑架密州州长惠特梅尔（Gretchen Whitmer）上，并伙同其他人攻击警方，以及可能发动「内战」。

密州州长惠特梅尔与维州州长诺森（Ralph Northam）为民主党籍，近来猛受川普的政治炮火攻击其防疫措施与其他政策。

卓斯克说，针对惠特梅尔的绑架阴谋可能包括要她上模拟法庭、把她带往别州、或是把她困在密西根湖（Lake Michigan）湖中央的一艘船上。

维州州长诺森直指川普煽动这类情绪。

他指出，他和惠特梅尔4月决定执行严格的口罩配戴与社交距离限制等防疫政策时，川普公然呼吁民众「解放维吉尼亚州」、「解放密西根州」。

诺森说：「这些威胁、这些词汇、不是来自其他国家，而是来自华府，这需要阻止。」（译者：陈怡君/核稿：徐睿承）

© 2020 AFP