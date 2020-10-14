抗体药物有安全疑虑 美药厂礼来中止临床试验

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（法新社华盛顿13日电） 继娇生集团之后，美国药厂礼来也因潜在安全疑虑，中止最后阶段的2019冠状病毒疾病（COVID-19）临床试验。24小时内两家药厂相继对试验喊卡，科学家漫长抗疫之路再遇挫败。

礼来公司（Eli Lilly）已针对一起不明事件，暂停旗下实验室制抗体对住院患者的第3阶段临床试验。

前一天，美国医药大厂娇生集团（Johnson & Johnson）也因一名受试者出现不明原因疾病，而暂停COVID-19疫苗的第3阶段试验。

娇生研究领导人玛曼（Mathai Mammen）今天跟投资人说，试验是「暂时中止」且可能跟他们的药物无关。

临床试验在最后阶段遭遇问题其实并不足为奇。实际上，最后阶段试验的目的是把受试者人数扩大至数以千计或数以万计，藉此找出可能非常罕见的副作用。

上个月，英国的阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）就成为全球第一个宣布暂停疫苗临床试验的药厂，说英国一名患者诊断出有发炎情况，影响到脊椎。

阿斯特捷利康后来在全球恢复试验，唯独美国的试验依旧暂停，原因不明。

针对礼来成为最新一家因安全考量而中止试验的药厂，管理美国加州斯克里普斯研究所（Scripps Research Institute）的医师兼科学家托波尔（Eric Topol）在推特（Twitter）发文直呼惊讶，说礼来前几个阶段的试验都没有出现任何严重的副作用。

他说：「希望这只是短暂中止，我们很快就会取得细节，小心谨慎总是好的。」

礼来发言人今天在声明中告诉法新社：「礼来支持资料安全性监督委员会（DSMB）的决定，审慎确保研究受试者的安全。」

这项研究8月在美国、丹麦与新加坡的50多座城市展开，目标是招募1万名受试者。

实验室制造的抗体疗法近来备受关注，主要是因为美国总统川普日前说他染疫痊愈，有部分要归功于生技公司雷杰纳隆药厂（Regeneron）研发的实验性鸡尾酒抗体疗法。

礼来与雷杰纳隆上周都对他们的药物向美国食品暨药物管理局（FDA）提出紧急使用授权申请。（译者：张晓雯/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP