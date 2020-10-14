无畏疫情冲击 ASML第3季营收优于预期

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（法新社海牙14日电） 荷兰半导体设备制造商艾司摩尔控股公司（ASML）今天公布第3季营收优于预期，并表示尽管爆发2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情，科技业仍带动半导体设备需求。

艾司摩尔是全球领先的半导体设备制造商，供应设备给晶片制造商生产运用在行动电话、汽车电脑等电子产品的晶片，它的财报表现被视为资讯科技产业的风向球。

艾司摩尔总裁兼执行长韦尼克（Peter Wennink）在财报新闻稿中说：「我们在上一季没有看到COVID-19 疫情带来的重大冲击。」

艾司摩尔第3季营收，较上年同期成长33%，来到40 亿欧元，优于财测，同时也比前一季成长19%。

第3季净利则较去年同期增加69%，来到11亿欧元，和第2季相比成长41%。

韦尼克表示，高阶半导体制造设备极紫外光（Extreme Ultraviolet）机器出货10台。极紫外光机体积庞大如巴士，每台要价约1亿2000万欧元，可以生产体积更小、速度更快，功能更强的晶片。

艾司摩尔预估第4季营收略为下滑，将介于36亿至38亿欧元，但2020全年度财测可望达成。

韦尼克表示，2021年料出现「低两位数」的成长。

韦尼克说，未来固然将面临疫情冲击经济和地缘政治发展等大环境带来的不确定性因素，但苹果最新iPhone所仰赖的5G网路等带动艾司摩尔成长的因素依旧不变，将助长需求。

艾司摩尔总部位于荷兰和比利时交界的费尔德霍芬（Veldhoven），旗下员工约2万5000人，在全球16个国家60个城市设有据点。

© 2020 AFP