柯萧背疾道奇换先发挨轰 勇士国联冠军赛2连胜

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（法新社阿灵顿13日电） 道奇今派冈索林紧急顶替因背疾临时缺阵的柯萧，勇士在他4局投球中攻下5分奠定胜基，其中包括弗利曼一发的2分炮，最终8比7获胜，在MLB国联冠军赛拿下2连胜。

美国职棒大联盟MLB国家联盟冠军系列赛，亚特兰大勇士首战靠9局上半的两支全垒打突破1比1平手僵局，以5比1技压洛杉矶道奇。

急欲在今天第2战扳平战局的道奇，原订派出的先发投手，是王牌左投柯萧（Clayton Kershaw），但他因背部不适无法出赛，道奇只能紧急改由冈索林（Tony Gonsolin）挂帅。

勇士打者面对冈索林，前3局9上9下难越雷池一步，但4局上半首名打者阿库尼亚（Ronald Acuna Jr.）先获保送，下一棒的弗利曼（Freddie Freeman）在2好3坏满球数的情况下，将一个83.7英里的指叉球轰向右外野，让勇士2比0先驰得点。

5上勇士攻势再起，1出局后马凯奇斯（Nick Markakis）获保送，下一棒的帕奇（Cristian Pache）挥出左外野方向二垒安打，勇士再添1分，道奇在阿库尼亚获保送后换投，勇士此时再靠弗利曼的安打、对手奉送的两个保送及阿比斯（Ozzie Albies）的高飞牺牲打连拿3分，逼得道奇再度换投才止住勇士攻势，这局打完勇士6比0领先道奇。

7上两出局后，达诺（Travis d'Arnaud）获保送、阿比斯敲安，史万森（Dansby Swanson）挥出右外野方向二垒安打，勇士将领先扩大到7比0。

下个半局道奇反攻，皮德森（Joc Pederson）、泰勒（Chris Taylor）接连敲出安打，1出局后勇士换投，但席格（Corey Seager）将一个89.3英里的卡特球挥出中外野全垒打墙，让道奇追回3分。

勇士阿比斯9上挥出阳春炮，在9局下开打前，还握有5分领先优势。

道奇9下展开猛烈反扑，1出局后靠贝兹（Mookie Betts）、席格两支安打串连追回1分，两出局后，曼西（Max Muncy）逮中一个87英里的卡特球，挥出右外野方向两分炮，史密斯（Will Smith）藉对方失误上垒后，贝林格（Cody Bellinger）挥出1分打点三垒安打，可惜波乐克（A.J. Pollock）击出滚地球出局。最终，勇士以1分险胜道奇。

冈索林今天临危授命先发，投4.1局有7次三振、3个保送，被击出1支全垒打在内的3支安打，丢掉5分都是自责分，在球队输球后承担败投。勇士菜鸟投手安德森（Ian Anderson）今天先发4局，三振、保送各5次，被击出1支安打无失分，但投了85球，用球数偏高，因此第5局便未再继续上场。

© 2020 AFP