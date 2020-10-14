泰国再现民主示威 曼谷逾千民众提早集结

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（法新社曼谷14日电） 泰国今天有超过一千名示威群众聚集在首都曼谷，准备发起民主集会活动。由于泰国警方昨天才逮捕21名抗议人士，情势已陷入高度紧张。

泰国从7月以来掀起示威浪潮，抗议群众呼吁彻底改革政府，并要求泰国总理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）辞职下台，有些人甚至要求改革泰国王室。

载有泰国国王和王后的车队预计会在今天下午经过曼谷民主纪念碑（Democracy Monument），着名的抗议人士、要求王室改革关键人物之一的安农（Anon Numpa）呼吁聚集在这里的抗议群众保持冷静和尊重。

他说：「对方会有挑衅，所以请相信我，我们不想和任何人发生冲突。当王室车队抵达时，不要骂脏话。」

昨天有抗议民众临时在曼谷民主纪念碑举行集会，由于警方试图为泰国国王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）车队净空这个区域，因此引发警民冲突，警方逮捕21名「不合作」的抗议人士。

当时王室车队驶过民主纪念碑时，剩下的数十名抗议者举起3指行礼，这是他们从电影「饥饿游戏」（Hunger Games）中借用的手势。

曼谷警方表示，截至今天上午10时，1000多名抗议者再次聚集民主纪念碑，警方部署约1万4000名员警控制情势。

今天的示威是为了纪念1973年泰国学运10月14日事件47周年，当时学生抗议泰国军事独裁政府却引来军方镇压，事件造成77人死亡。（译者：林沂锋/核稿：陈彦钧）

© 2020 AFP