确诊后状况良好 C罗还能晒日光浴

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（法新社里斯本13日电） 葡萄牙国家队与义甲祖文特斯超级球星「C罗」罗纳度，接受2019冠状病毒疾病（COVID-19）筛检确诊但没有症状，目前接受隔离。他表示，自己状况良好，正在享受日光浴。

葡萄牙足球协会官网公告表示，「C罗」罗纳度（Cristiano Ronaldo）是「无症状患者」，且葡萄牙14日在欧洲足总国家联赛（Nations League）的比赛，他「不会上场对瑞典」。

曾五度获得金球奖（Ballon d'Or winner）的C罗，11日在巴黎进行的欧足联葡萄牙与法国之战还曾登场。

葡萄牙足协补充，其他葡萄牙国脚今天早上才做的检测，结果「全都是阴性的」，而根据法国足球协会所言，法国队也都是如此。

葡萄牙总教练桑托斯（Fernando Santos）在记者会中说：「我们遵从所有的防疫卫生相关规定，但这就是发生了」，他也提到说：「我们每天都有做筛检。」

义大利甲级足球联赛（Serie A）祖文特斯（Juventus）的后卫奇里尼（Giorgio Chiellini）表示，他有和罗纳度（Cristiano Ronaldo）通电话。

奇里尼说：「他很好，且在做日光浴，当他准备好后自然就会归队。」

35岁的前锋C罗已为葡萄牙攻进101球，葡萄牙试图维持他们在欧足联分组龙头的位置之际，C罗将缺席葡萄牙对瑞典的重要一战。

C罗染疫对祖文特斯来说是个沈重的打击，因为根据义甲现行的防疫卫生相关规定，他必须先自我隔离10 天，然后再次接受检测，筛检结果为阴性后，才能再度下场比赛。

这表示C罗将错过祖文特斯17日在义甲对上克罗顿（Crotone），和接下来一周内在欧洲冠军联赛（Champions League）对上基辅动力（Dynamo Kiev）的小组赛。

这也让他可能错失28日在祖文特斯于欧冠与巴塞隆纳（Barcelona）一役中，和老对手梅西（Lionel Messi）正面交锋的机会。

奇里尼说：「我们身为足球员，都知道自己冒着风险，但我们已准备好冒这个险，并试着要以所有必要的防疫措施，尽可能的降低风险。」

「我们必须持续向前，因为我们知道就经济层面和社会价值上来说，足球是很重要的。接下来几周还会有其他的防疫封锁措施，而我相信足球对人们来说是很重要的。」

「这季真正的胜利是踢完整季，结果倒是其次。」

C罗的筛检结果，让他为参加葡萄牙训练营离开杜林（Turin）的争议再度受到关注，根据义大利比第蒙大区（Piedmont）当地卫生机构，他的举动违反了针对防疫订立的相关规定。

当地卫生当局首长泰斯地（Roberto Testi）表示，地方检察官已被通知C罗未获授权擅自离开。

© 2020 AFP