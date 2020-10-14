纽西兰17岁少年歌曲在Tiktok获点阅逾20亿次窜红

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（法新社奥克兰14日电） 纽西兰17岁少年纳奈（Josh Nanai）在TikTok以「傲娇」（Savage Love）一曲成名，获点阅超过20亿次，并荣登美国告示牌单曲榜榜首宝座。他今天表示，如此轰动让他感到震惊。

化名Jawsh 685的纳奈与美国节奏蓝调歌手德鲁罗（Jason Derulo）以及韩国天团防弹少年团（BTS）共同参与的这首混音歌曲窜红，轰动世界。

他在社交媒体贴出的影片中说道：「成为美国单曲的榜首让我感到震惊。」

「一个来自南奥克兰的孩子向其他孩子证明，不论你来自任何地方，都可以做得到。你做得到，要相信自己。相信我说的。」

这位年轻制作人因Tiktok用户将他作的曲子Savage Love（Laxed-Siren Beat）选为一项非常受欢迎舞蹈挑战的背景伴奏音乐，让他踏上如梦似幻的成功之路。

这项挑战让抖音用户穿上传统服装随着歌曲起舞，以此来展现自己的文化遗产。此挑战也倍受珍妮佛罗培兹（Jennifer Lopez）、吉米法隆（Jimmy Fallon）等艺人们的欢迎。

截至12日，#sirenbeat、#sirenchallenge和#laxedsirenbeat等标签在Tiktok平台上的浏览总数已超过20亿次。

纳奈现已与哥伦比亚唱片公司（Columbia Records ）签约，目前在英国、德国、纽西兰和澳大利亚等国的音乐排行榜上都登顶。

这首歌最初因节奏蓝调超级巨星德鲁罗采纳歌曲原有的节奏、加入了一些歌词，并自称原创曲加以推广而引起了一些争议。

纳奈6月份告诉纽西兰电台Mai FM，争议发生后，两人曾有过讯息交流，但「问题尚未解决」。

后来哥伦比亚唱片公司表示，德鲁洛和纳奈已经「放下歧见，一起合作」。

© 2020 AFP