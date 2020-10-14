美说延长新战略武器裁减条约达共识 俄不同调

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（法新社华盛顿13日电） 针对美俄仅存的核武限制规范「新战略武器裁减条约」（New START），华府今天表示，在延长条约方面，原则上已与俄罗斯达成协议，但莫斯科当局随即驳回相关说法。

「新战略武器裁减条约」是美俄于2010年签署、2011年生效的协议，限制美俄可部署的战略核弹头数量不得超过1550枚，协议预定2021年2月5日到期。美国总统川普政府坚持中国加入，但始终未能如愿。

随着美国再3周即将举行总统大选，寻求连任的共和党籍总统川普在支持度落后民主党对手拜登（Joe Biden）情况下，如今表态支持保存新战略武器裁减条约，时限不明。

美国谈判代表比林斯里（Marshall Billingslea）说：「实际上，我们愿意将新战略武器裁减条约延长一段时间，但前提是他们同意限制、冻结核武库。」

比林斯里在华府智库传统基金会（The Heritage Foundation）说：「我们认为，两国政府最高层级原则上已达成协议。」

然而，俄罗斯外交部次长雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）表示，美国要求在此期间冻结核计画是「令人无法接受的主张」。

雷雅布可夫说：「假如美方同意我们交给他们的文件，双方甚至明天就可以达成协议。」

雷雅布可夫对俄罗斯新闻社（RIA Novosti）说：「但在如此多分歧的情况下，我无法想像华府是在什么样的基础上提出这番理论。」

比林斯里也以类似说法表示，俄方必须接受美方提议，双方才能达成共识。

比林斯里说：「我们已经准备好要达成协议。事实上，明天就能达成。但莫斯科当局也得展现出这样的政治意愿。」

自川普2017年上任以来，已先后退出美俄「中程核飞弹条约」（INF Treaty）以及「开放天空条约」（Open Skies Treaty）。

比林斯里说，美方仍坚持中方参与新战略武器裁减条约，说中国军火库虽不及美俄，但却日益壮大，且毫不受限。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP