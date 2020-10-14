联合国斡旋 黎巴嫩以色列就海上边界展开会谈

广告 继续浏览后续

（法新社贝鲁特14日电） 基本上仍处交战状态的黎巴嫩和以色列今天将在联合国和华盛顿斡旋之下展开空前会谈，盼平息海上边界争议，并为开采石油与天然气清除障碍。

历经美国多年穿梭外交之后，黎巴嫩和以色列本月同意在联合国斡旋下展开会谈，华盛顿盛赞这是「历史性的协议」。

会谈将在联合国维和部队「联合国驻黎巴嫩临时部队」（UNIFIL）位于黎巴嫩边界城市纳古拉（Naqura）的总部举行。数周前，巴林和阿拉伯联合大公国才成为自1979年的埃及和1994年的约旦以来，第一批与以色列建立关系的阿拉伯国家。

这不禁让人怀疑，美国最近连串斡旋与以色列相关的外交行动，是否和总统川普争取连任有关。

纳古拉这场谈判只会讨论海上争议边界，登场的时机有些敏感，因为最近遭遇多重危机重创的黎巴嫩希望持续探勘地中海石油与天然气，但他们探勘的区域，以色列也宣称拥有所有权。

美国特使申克（David Schenker）与美国驻阿尔及利亚大使德斯罗彻（John Desrocher）将出席第一场会谈以利谈判进行，德斯罗彻还将担任谈判的协调人。

以色列表示将会有「直接谈判」，但黎巴嫩官员否认。

以色列派出6人代表团参加会谈，黎巴嫩则派出4人代表团。（译者：郑诗韵/核稿：严思祺）

© 2020 AFP