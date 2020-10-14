阿图维再失误太空人陷绝境 光芒美联冠军赛听牌

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（法新社圣地牙哥13日电） 阿图维今天在首局开轰，但连两天出现要命的失误让太空人连续输掉两场比赛，光芒因此在美联冠军赛拿下3连胜「听牌」。

美国职棒大联盟MLB美国联盟冠军系列赛前两战打完，坦帕湾光芒以2比0领先休士顿太空人。

太空人前场比赛2比4输球，阿图维（Jose Altuve）的两次传球失误被认为是一大关键，今天他在1局下半开轰，除让太空人先驰得点，也颇有将功折罪的味道，无奈他6上的传球失误，让太空人恶梦再现。

前5局没有得分进帐的光芒在6上展开攻势，首名打者阿罗萨雷纳（Randy Arozarena）安打上垒，下一棒的洛威（Brandon Lowe）击成滚地球，阿图维接球后选择传二垒却出现失误，让光芒攻占一、二垒，接下来迪亚兹（Yandy Diaz）敲出安打，满垒情况下温铎（JoeyWendle）挥出左外野方向两分打点安打，光芒2比1将比分超前。

太空人掉的前两分可说因阿图维的失误而起，他在本系列赛已经出现3次失误，让光芒藉此得到5分，是太空人目前处于劣势的一大关键。

6上1出局后，凯麦尔（Kevin Kiermaier）、亚当梅斯（Willy Adames）接连挨了触身球，让光芒挤回第3分，瑞福洛（Hunter Renfroe）再挥出右外野方向两分打点安打，助光芒将领先扩大成5比1，下个半局布兰特利（Michael Brantley）挥出阳春炮，让太空人追回1分。

8下阿图维率先敲安，布兰特利也安打上垒，1出局后柯利亚（Carlos Correa）打出内野安打，让太空人攻占满垒，有机会形成大局逆转战情，但光芒换投连抓两个出局数，让太空人无功而返。

最终光芒以3分差距拿下胜利，前进世界大赛的机会十分浓厚。

相较之下，太空人今天输球，在美联冠军赛陷入0比3的绝对落后，想要前进世界大赛的机率渺茫，因为MLB季后赛史上7战4胜制系列赛中，陷入0比3落后，最终还能翻盘的情况仅出现1次。

那是在2004年的美联冠军赛，当时波士顿红袜以0比3落后之际，竟奇迹似的连赢4场，击败纽约洋基闯进世界大赛，之后在世界大赛以4比0横扫圣路易红雀，破除「贝比鲁斯魔咒」拿下冠军。

© 2020 AFP