高加索区不甩停火协议 红十字会跳脚

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（法新社亚塞拜然泰尔泰尔13日电） 亚美尼亚和亚塞拜然部队今天无视停火协议，在争议领土纳戈尔诺．卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh）爆发新战事，红十字会警告，双方冲突已影响数十万人。

美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）呼吁双方遵守4天前在莫斯科达成的停火协议，寻求解决冲突的强权警告，若未立即采取行动，就会出现「灾难性后果」。

根据冲突双方局部统计所归纳出的数据，两周多以来，纳卡区战事已夺走近600条人命，其中包括73名平民。

红十字国际委员会欧亚大陆地区主任舒普（Martin Schuepp）发表声明说：「平民垂死或饱受改变人生的伤势所折磨。」「家园、商家和曾经繁忙的街道都化为断垣残壁。」

舒普说，纳卡区有数十万人受到影响，医疗服务处于紧张状态，甚至发生一些攻击事件。

法新社驻泰尔泰尔（Terter）靠近前线的特派员说，听到附近传来巨大炮击声，还看见亚塞拜然部队运送火箭发射器。

62岁的亚斯兰米夫（Akiif Aslamiv）蹲在泰尔泰尔一处地下室说：「我们已在这待了16天。」「他们每天都对我们发动炮击，就连停火期间也是一样，今天和昨天一刻都没有停歇。」

亚美尼亚与亚塞拜然外长在莫斯科展开11小时马拉松会谈，终于在10日凌晨达成停火协议，双方天天激战堪称一大讽刺。

川普政府被控未协助终结纳卡区冲突，蓬佩奥推文说：「美国呼吁亚美尼亚和亚塞拜然履行对停火协议的承诺，并停止锁定平民地区为攻击目标。」（译者：陈怡君/核稿：刘文瑜）

© 2020 AFP