G20财长会议将登场 聚焦振兴经济与债务减免

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（法新社利雅德14日电） 20国集团（G20）财政部长和中央银行总裁今天将举行会谈，盼能刺激全球经济从疫情导致的衰退中复苏；他们也将讨论提案，考虑对因疫情受创的贫国扩大债务减免。

这场在线上举行的会谈将由G20轮值主席国沙乌地阿拉伯主持。昨天国际货币基金（IMF）才警告2020年世界生产总值将萎缩4.4%，且疫情带来的冲击，往后数年都会持续感受得到。

G20在声明中表示，这场会议将「讨论G20行动计画（G20 Action Plan）的更新，支援全球经济度过2019冠状病毒疾病（COVID-19, 武汉肺炎）疫情」。

他们也将讨论「G20债务暂缓偿还倡议（Debt Service Suspension Initiative, DSSI）进展，以及延长到2021年的提案」。

这20个最工业化的国家4月间承诺，年底前暂停对最贫穷的国家追偿债务，因为这些国家饱受疫情影响，经济严重受创。

不过，世界银行和倡导者呼吁债务暂缓偿还倡议延长到2021年底，乐施会（Oxfam）等慈善组织更认为须延长到2022年。

但世界银行总裁马尔帕斯（David Malpass）12日警告，G20集团恐怕只能批准延长6个月的债务减免计画，因为不论有没有这场健康危机，「并非所有债权人都全心参与」协助穷国。（译者：郑诗韵/核稿：严思祺）

© 2020 AFP