IMF专家：美国若推大型新纾困方案 可带动全球经济

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（法新社华盛顿13日电） 国际货币基金首席经济学者戈匹纳斯（Gita Gopinath）今天说，美国若推出新的大型经济振兴方案，不仅有助美国经济大幅成长，也有利重振受累于新型冠状病毒疫情的全球经济。

戈匹纳斯接受法新社访问时说，美国今年3月通过规模达2.2兆美元的「新型冠状病毒援助、救济和经济安全法」（Cares Act），可望拉抬明年经济成长率两个百分点之多。目前预估明年美国经济成长率为3.1%。

国际货币基金（IMF）今天公布最新「世界经济展望」（World Economic Outlook）报告，预估今年全球经济萎缩4.4%，明年反弹5.2%。

相较于今年6月严峻的预估数据，最新展望报告稍微乐观；戈匹纳斯说，这反映出第2季的经济衰退「很糟糕，但比我们原先料想的好些」。

然而疫情尚未止歇，娱乐、餐饮、旅游等仰赖人际密集接触的产业仍挣扎求生，以致经济复苏缓慢。她表示：「最重要的因素就是终结这波公卫危机。」

美国经济若能飞跃性成长，将让美国得以于2021年恢复到疫情危机前的水准，不须等到2022年，这对全球也有显着的好处，尤其是与美国接壤的加拿大和墨西哥。

民主党占多数的联邦众议院5月通过规模达2.2兆美元的「健康与经济复苏综合紧急解决法案」（Health and Economic Recovery Omnibus Emergency Solutions Act, HEROES Act），但参议院对此兴趣缺缺。共和党籍总统川普上周提出一项规模为1.8兆美元的纾困方案，众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）却说「不够」。

美国政府数月前在疫情爆发之初提供近3兆美元以振兴经济，国际货币基金继而上修美国今年的预估数据，预期经济衰退4.3%。

戈匹纳斯表示，国际货币基金对美国的预估数据是在预期没有其他纾困方案的情况下做成，「但如果有新一轮规模相当于Cares Act的振兴方案，美国2021年的经济成长将可再添两个百分点」。

而且，她说，美国既是一个庞大经济体，这种大幅度的振兴也将透过贸易上的正向外溢及金融管道，惠及全球经济。

© 2020 AFP