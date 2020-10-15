儿童误食洗手液中毒案例激增 西班牙司法部长：令人担忧

广告 继续浏览后续

（法新社马德里14日电） 西班牙政府今天表示，2019新型冠状病毒（COVID-19）疫情期间，因误食洗手液中毒接受治疗的儿童数量骤升，呼吁家长们将洗手液放在儿童触及不到的地方。

西班牙司法部辖下的国家毒理学和法医学研究机构（National Toxicological and Forensic Sciences Institute）在声明中指出，与2019年全年的90起误食洗手液中毒案例相比，2020年迄今为止，通报案例已达874起。

该机构也说明，目前并无致命案例，超过80%的中毒患者「在短时间内」康复。

涉及儿童的案例占2/3，特别是两岁以下的儿童。其中绝大多数儿童是误吞洗手液，但也有一些是吸入或不慎进入眼睛而中毒。

误食洗手液中毒最常见的症状包括呕吐、腹泻、咳嗽、视线模糊以及眼睛发红。

西班牙司法部长康波（Juan Carlos Campo）在推特上发布一段影片说，这些中毒病患数量「令人担忧」，并呼吁家长将洗手液放在儿童无法触碰的地方，并坚持在成年人监护下，儿童才能使用洗手液消毒。

西班牙与其它欧洲国家一样，为了遏止疫情传播，使用洗手液人数激增。西班牙登记病例将近91万例，且超过3万3000人病殁，使其成为欧盟中的疫情重灾区之一。（实习编译：罗楚瑜/核稿：陈昱婷）

© 2020 AFP