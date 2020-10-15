全球COVID-19确诊逾3857万例 超过109万人病殁

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（法新社巴黎15日电） 法新社汇整的官方数据显示，截至格林威治标准时间15日11时（台湾15日晚间7时），从去年底中国爆发疫情以来，全球至少109万3624人染疫病故。

全球2019冠状病毒疾病（COVID-19）累计确诊至少3857万1770例，其中至少2666万2700人目前被认为已经康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但上述数字恐怕只反映实际感染总数的一部分。许多国家只检测有症状或严重病例。

全球14日通报新增5948起死亡病例及36万5249起感染病例。新增病故人数最多国家依序是美国（794死）、巴西（749死）及印度（680死）。

美国是全球疫情最严重国家，累计21万6904人病故、791万7189人确诊，至少315万5794人宣告康复。

其他疫情重灾区还包括巴西（15万1747人丧生、514万863人染疫）、印度（11万1266人丧生、730万7097人染疫）、墨西哥（8万4898人丧生、82万9396人染疫）、及英国（4万3155人丧生、65万4644人染疫）。

依照染疫死亡数占人口比例，秘鲁是死亡率最高的国家，每10万人就有102人染疫丧生，其次是比利时（89人）、玻利维亚（72人）及西班牙（71人）。

中国（不含香港、澳门）境内迄今通报8万5622例确诊，累计4634人死亡，8万748人已康复。

拉丁美洲和加勒比海地区累计37万3930死、1025万8546例确诊；欧洲累计24万5948死、688万2373例确诊；美国和加拿大累计22万6566死、810万6148例确诊。

亚洲累计15万5781死、943万6577例确诊；中东地区累计5万1566死、224万9650例确诊；非洲累计3万8832死、160万5588例确诊；大洋洲累计1001死、3万2890例确诊。

© 2020 AFP