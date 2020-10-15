墨学校建筑强震后坍塌压死26人 校长过失杀人判31年

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（法新社墨西哥市14日电） 墨西哥2017年发生规模7.1地震，导致一所私立小学部分建筑崩塌，压死19名学童和7名成人，法院今天以过失杀人罪判处学校所有人兼校长31年有期徒刑。

墨西哥市检察长拉莫斯（Ernestina Godoy Ramos）推文说：「我们已为受害者伸张正义！」

墨西哥市雷柏沙曼私立小学（Private Rebsamen Elementary School）所有人兼校长贾西亚维列加斯（Monica Garcia Villegas）上个月遭定罪。

一名不愿透露姓名的司法消息人士告诉法新社，法院下令她向受害者家属支付总额1150万比索（54万美元，约新台币1567万元）的赔偿金。

受害者家属的代表律师卡斯蒂约（Fernando Castillo）对记者说：「代表律师和受害者家属都对这项判决结果感到满意。」

被告律师说，在逃一年的贾西亚维列加斯坚称清白，计划提出上诉。

贾西亚维列加斯在教室上方盖了大型公寓，据信就是导致学校建筑坍塌的原因之一；事情曝光后，贾西亚维列加斯已被逮捕。

这起强震发生后，救难人员积极营救幸存者，而这所学校也成为全球关注的焦点。

维权人士认为，建筑公司大砍成本，加上当局腐败无能，使得墨西哥有多栋建筑在这起地震后坍塌，共夺走369条人命。（实习编译：罗楚瑜/核稿：刘文瑜）

© 2020 AFP