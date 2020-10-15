拜登也爆电邮门 脸书推特禁转贴川普开骂

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（法新社华盛顿14日电） 社群媒体脸书和推特禁止转贴「纽约邮报」一则揭露民主党总统候选人拜登（Joe Biden）与次子韩特在乌克兰涉嫌贪腐交易的新闻，让共和党籍美国总统川普大为不满，推文猛轰。

「纽约邮报」（New York Post）称取得一台韩特（Hunter Biden）丢弃的电脑，且电脑中存有涉及拜登父子在乌克兰商业事务的资讯。

拜登是前总统欧巴马的副手，今年代表民主党于11 月3日大选角逐总统大位，他一再否认涉及这类交易。

纽约邮报刊出相关新闻，标题为，「铁证如山，电邮揭露韩特．拜登引荐乌克兰商人给担任副总统的父亲」。

由于拜登竞选团队否认拜登见过这名商人，脸书（Facebook）和推特（Twitter）在新闻真实性有疑虑情况下，限制用户转贴新闻连结。

共和党阵营对此大为光火，说脸书和推特此举实为有党派偏见的审查制度。

距离总统选举投票日只剩20天，民调落后的川普毫不留情痛骂这两大社群媒体。

川普在推特发文说，「糟糕至极，脸书和推特移除纽约邮报关于瞌睡乔（拜登）和他儿子韩特电邮的报导。」

「对他们来说这只是开端，没有什么比贪腐政客更糟糕的了。」

© 2020 AFP