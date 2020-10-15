民调：58%受访者赞成苏格兰脱英 创历史新高

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（法新社爱丁堡15日电） 根据英国市调组织易普索莫里（Ipsos Mori）今天公布的民调，有58%受访者支持苏格兰脱离英国独立，创下历史新高。

这项在10月2日至9日进行、针对苏格兰1045名16岁以上成年人所做的调查发现，扣除尚未决定的选民后，仅42%愿续留联合王国。

这项民调结果反映，由苏格兰首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）领军的苏格兰民族党（Scottish National Party）获得民众鼎力支持；施特金对2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情处理得当，支持度大幅提升。

民调结果显示，约有72%苏格兰人满意施特金的施政与领导。

苏格兰曾于2014年举办独立公投，当时有55%选民赞成续留英国、45%支持独立。

施特金承诺要在明年5月议会选举前，为苏格兰二度独立公投（indyref2）设定条件与时间表。根据现行宪法惯例，苏格兰二度公投须获英国政府同意。

施特金去年底正式提出请求，要求伦敦当局将权力下放给苏格兰议会，让苏格兰能合法举行公投，但英相强生（Boris Johnson）已再三排除让苏格兰再度举行独立公投的可能性。（实习编译：张怀�u/核稿：刘文瑜）

© 2020 AFP