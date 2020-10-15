疫情升温 欧洲议会下周全会将采视讯进行

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（法新社布鲁塞尔15日电） 虽然法国要求下周的欧洲议会回到议会所在地法国史特拉斯堡举行，但欧洲议会议长萨索里今天说，为防范2019冠状病毒疾病（COVID-19），下周会议将以视讯方式进行。

在欧洲议会（European Parliament）议长萨索里（David Sassoli）公布改开视讯会议之前，法国总统马克宏（Emmanuel Macron）宣布在境内9个城市实施宵禁，遏制确诊病例惊人的增加，不过，在法国东部的史特拉斯堡并未受到影响。

萨索里推文表示：「我很遗憾的宣布，下周的全体会议不会在史特拉斯堡（Strasbourg）举行，而将远端连线举行。」

推文中表示：「法国和比利时疫情很严重，旅行相当危险。」

欧洲议会大部分工作是在欧盟其他机构所在的布鲁塞尔执行，另外，每年会在史特拉斯堡举行为期12周的会议。

欧洲议会议员及数千名工作人员在这两个城市间跋涉不但所费不赀，也浪费时间，这样的做法经常遭到批评，但法国强烈坚持其列在欧盟条约中的主办大会权利。

马克宏在上个月就要求欧洲议会尽快回到史特拉斯堡开会，他认为，如果只在布鲁塞尔开会，欧洲将会「完蛋」。（译者：林沂锋/核稿：陈政一）

© 2020 AFP