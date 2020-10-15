疫情延烧美国新振兴方案难产 亚股跌多涨少

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（法新社香港15日电） 由于投资人关切各国政府再度实施防疫封锁措施、疫苗临床试验喊卡和美国新经济振兴方案迅速达成协议的希望渺茫，亚洲股市今天跌多涨少。

美国财政部长梅努钦（Steven Mnuchin）警告，尽管谈判持续进行，共和党和民主党在纾困方案上的分歧仍很大。美股三大指数闻讯收跌，各地区股市也跟着走低。

虽然整体来看，新振兴方案终究会过关，投资人认为在下个月总统大选和国会选举前，两党恐无法达成协议。

欧洲染疫人数激增是证交所交易大厅弥漫低荡气氛的原因之一。各国政府被迫再度实施严格的防疫限制措施，观察家担心恐打击才暂时复苏的经济。

法国政府昨天对巴黎及另外8个城市实施宵禁令，全国将近1/3人口晚上9时到早上6时没有相关证明不得出门，时间长达6周。德国和爱尔兰也加大限制力度。

东京股市下跌0.51%，台北股市下挫0.71%，威灵顿股市挫跌0.45%，上海股市下跌0.26%，香港股市下挫2.06%，首尔股市挫跌0.81%，新加坡股市下跌1.25%，曼谷股市下挫1.66%，雅加达股市挫跌1.37%。

马尼拉股市小涨0.22%，雪梨股市上涨0.50%。（译者：陈昱婷/核稿：陈政一）

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