脸书撤纽西兰阴谋论政党专页 党魁呛干预大选

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（法新社威灵顿15日电） 纽西兰再过2天即将举行大选，脸书公司（Facebook）今天关闭信奉阴谋论的纽西兰前进党（Advance New Zealand）粉丝专页，称其散布与2019冠状病毒疾病（COVID-19）有关的不实讯息。

社群媒体龙头脸书发言人向法新社表示：「我们不允许任何人在我们的平台上分享与2019冠状病毒疾病有关的不实讯息，这可能导致急迫的人身伤害。」

脸书的举动引发纽西兰前进党共同党魁德卡希卡（Billy Te Kahika）不满，指控脸书操弄即将在17日登场的大选。德卡希卡在脸书这个网路平台上已累积大批追踪者。

脸书撤下纽西兰前进党粉丝专页后，德卡希卡旋即在个人脸书页面直播影片中说道：「脸书如今已正式插手纽西兰2020年大选。」

脸书则表示，「不论任何人的政治立场或党派归属」，公司都会就新型冠状病毒不实讯息贯彻政策。

脸书指出，「我们移除纽西兰前进党/纽西兰公共党（New Zealand Public Party）的脸书专页」，是因为这个专页一再违反不实讯息政策。（译者：李佩珊/核稿：卢映孜）

© 2020 AFP