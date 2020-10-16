川普市民大会与拜登强碰 A咖艺人谴责转播方

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（法新社洛杉矶15日电） 美国国家广播公司（NBC）将在今晚民主党籍总统候选人拜登举行市民大会的同一时段转播川普总统的市民大会，班史提勒、芭芭拉史翠珊和赛斯罗根等A咖艺人纷纷对此表达不满。

川普确诊2019冠状病毒疾病（COVID-19）后，总统辩论委员会取消第2场面对面辩论会，原本打算改采虚拟方式举行，但遭川普断然拒绝，拜登（Joe Biden）随后宣布将于今天晚间自行在美国广播公司（ABC）举办仿效市民大会的活动，未料川普也选择同一时段举行市民大会，并由NBC转播，两人将隔空对决。

逾百名演员、作家和导演致美国国家广播环球集团（NBCUniversal）高层的公开信写道：「得知你们已经选择转播川普的市民大会，直接和（前）副总统拜登打对台，让我们惊讶万分。」

公开信还指出，NBC高层同意在拜登于ABC播出市民大会的同一时段播出川普的市民大会，形同默许川普的恶意行为。

这封由诸多NBC知名现任和前员工署名的信里强调，无意剥夺川普的播出时间，但呼吁川普重新安排市民大会，「好让美国选民有机会能收看双方的市民大会」。

知名影星班史提勒（Ben Stiller）、茱莉安摩尔（Julianne Moore）、赛斯罗根（Seth Rogen）、名导J.J.亚伯拉罕（J.J. Abrams）和编剧艾伦索肯（Aaron Sorkin）都有署名。

NBC的决定已经引来A咖巨星们在社群媒体上做出反击，曾参与NBC热门喜剧节目「周末夜现场」（Saturday Night Live）并主演情境喜剧「欢乐单身派对」（Seinfeld）的茱莉路易丝卓佛（Julia Louis-Dreyfus）等人都在推文加注「封杀NBC」标签（#NBCBlackout）。

芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）推文写道：「唐纳．川普懦夫般地退出辩论后，如今NBC决定给他1小时的市民大会跟拜登打对台。」

「川普只想打赢这场收视率游戏。比起总统，他更像个游戏节目主持人。」

距离11月3日大选只剩19天，川普竞选连任的努力正陷入困境。真清晰政治（RealClearPolitics）民调平均显示，拜登全国支持率高出川普9.2个百分点，在几个关键摇摆州也处于领先地位。

川普和拜登最后一场辩论会预定将于当地时间10月22日晚间在田纳西州的纳希维尔（Nashville）举行。（译者：李佩珊/核稿：严思祺）

© 2020 AFP