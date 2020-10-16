川普考虑加码振兴方案 梅努钦不看好国会买单

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（法新社华盛顿15日电） 尽管美国总统川普表示可能扩大新刺激经济计画规模，但财政部长梅努钦（Steven Mnuchin）今天表示，国会议员和白宫不太可能针对此在11月大选前达成协议，无疑浇川普冷水。

不过法新社指出，今晚仍出现僵局舒缓迹象，据联邦众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）幕僚透露，梅努钦表示政府将同意民主党要求的全国筛检计画包裹在纾困案中，以减轻2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情对美国的伤害。

今年3月病毒肆虐之际，美国国会通过2.2兆美元「新型冠状病毒援助、救济和经济安全法」，不过后继纾困法案历经数月协商却始终不见成果。

美国早先纾困案的主要条款已经过期，小型企业顿失援助，也迫使美国航空业者大举裁员。

随着11月3日大选逼近，民主、共和两党仍在纾困额度及何种方式等僵持不下，梅努钦坦承两党协商正面临困难。

他接受CNBC访问时说：「选前难以达成协议」、「存有重大问题」。

民主党占优势的众议院之前通过2.2兆美元纾困案，盼提振遭病毒疫情重创的经济，但白宫提议的新纾困案规模虽达1.8兆美元，但裴洛西仍嫌规模不足。

全国民调明显落后对手拜登（Joe Biden），加上提前投票人数创新高，诸多迹象在在显示选民这回恐较倾向支持民主党，这让川普转而希望促成新的纾困案达成。

虽然川普上周突然决定终止协商，但之后却又迅速转向，表示会支持较大规模的振兴方案。

川普接受福斯财经新闻网（Fox Business Network）专访时说：「我愿意拿出更多，我会让额度再往上加。」

裴洛西的发言人哈米尔（Drew Hammill）今晚推文说，裴洛西告诉梅努钦，她欢迎总统的意愿「要做就做大的，否则就回家」。

裴洛西昨晚接受微软国家广播公司（MSNBC）访问指出，新法案须具备「清楚消灭病毒的计画」，以及用于教育和保护劳工安全的资金。

© 2020 AFP