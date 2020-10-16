市民大会登场 川普宣称疫情进入尾声

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿15日电） 美国总统川普今天对自己因应冠状病毒疫情的作为做出好斗、时而激动的捍卫，民主党籍对手拜登同一时间则现身另一家电视台转播的市民大会，指控川普对疫情「毫无作为」。

即便美国许多地区病例急遽攀升，川普仍一如往常地乐观表示疫情已经「接近尾声」。

但在负责转播这场市民大会的美国国家广播公司（NBC）主持人逼问之下，特别是当主持人提到川普对美国境内极端主义右翼组织不痛不痒的谴责时，川普立刻变得十分沮丧。

川普仍拒绝谴责阴谋论运动「匿名者Q」（QAnon）。匿名者Q认为川普在对抗一个「深层政府」，这个深层政府与负责管理世界各国政府的全球神秘菁英有关，而这些人还贩卖儿童性奴隶。

川普表示「我对匿名者Q一无所知」，接着继续表示自己喜欢这个阴暗组织「相当反对恋童癖」的立场。

相较之下，拜登在NBC对手美国广播公司新闻网（ABC News）的现身相对低调。拜登这场以市民大会形式举行的问答会在宾州费城（Philadelphia）举行，内容着重于与现场观众直接对话。

11月3日大选逼近，目前民调稳定领先的拜登立刻锁定川普因应疫情的作为开炮，指控川普辜负了这个国家。

拜登说：「我们现在有逾21万人不治，他做了什么？什么也没做。他还是不戴口罩。」（译者：李佩珊/核稿：徐睿承）

© 2020 AFP