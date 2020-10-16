推文挺香港掀波 NBA火箭队总经理摩瑞传将辞职

广告 继续浏览后续

（法新社纽约15日电） 根据今天数家媒体报导，NBA休士顿火箭队总经理摩瑞（Daryl Morey）将离职。摩瑞去年推文支持香港争取自由，导致中国与NBA联盟决裂。

ESPN与休士顿纪事报（Houston Chronicle）引述未具名消息来源透露，摩瑞是自行选择离队。

摩瑞去年在推特发文力挺香港争取自由，致使中国暂停对NBA的赞助合约，并取消在中国的电视转播长达一年。

尽管中方要求摩瑞去职，NBA总裁席佛（Adam Silver）当时也估计联盟将损失4亿美元（约新台币116 亿元），但是他和火箭老板费尔蒂塔（Tilman Fertitta）都支持摩瑞的言论自由。

央视体育10日上午恢复转播NBA总冠军赛第5场，在中国引发议论。

摩瑞自2007-08球季起担任火箭队总经理，2018年荣获NBA年度最佳行政人员肯定，过去8季火箭均打进季后赛，是联盟现今连续时间最长的纪录。

本季火箭在西区准决赛不敌最终夺下金杯的洛杉矶湖人队后，摩瑞向费尔蒂塔提议离职，据传双方已针对他于2019年3月达成的5年续约谈妥分手条件，摩瑞将继续留队一小段时间担任顾问，以协助火箭物色丹东尼（Mike D'Antoni）9月中宣布不和火箭续约后的总教练人选。（译者：徐崇哲）

© 2020 AFP