柯利亚再见轰 太空人美联冠军赛气走光芒

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（法新社圣地牙哥15日电） 太空人今天在MLB美联冠军赛，靠柯利亚的再见全垒打，4比3气走光芒，在系列赛3连败后拿下2连胜，目前2比3落后。

美国职棒大联盟MLB美国联盟冠军系列赛第5战，先驰得点的休士顿太空人前7局领先，坦帕湾光芒靠韩籍的崔志万（Ji-Man Choi）在8局挥出阳春炮扳平，但太空人靠柯利亚（Carlos Correa）的再见轰惊险拿下胜利。

光芒在MLB美联冠军赛先拿3连胜，连两场比赛发生失误种下球队败因的阿图维（Jose Altuve）在第4战开轰，加上斯普林格（George Springer）在双方平手时挥出超前比数的超大号两分炮，让太空人以4比3险胜，避免被横扫。

今天的第5战，斯普林格在1局下半就开轰，让太空人先驰得点，光芒靠洛威（Brandon Lowe）3上的阳春弹追平。3下1出局后瑞迪克（Josh Reddick）、马多纳多（Martin Maldonado）接连敲安，两出局后布兰特利（Michael Brantley）挥出右外野方向带有两分打点的安打，让太空人取得3比1领先。

阿罗萨雷纳（Randy Arozarena）5上击出左外野方向阳春炮，让光芒追回1分，8上崔志万击出阳春全垒打扳平比数，让战局回到原点。

9上光芒首名打者就安打上垒，可惜之后连3人出局，因此没有分数进帐。9下1出局后，柯利亚在球数1好、1坏的情况下，相中对方96.4英里四缝线速球大棒一挥，将球击出中外野全垒打墙。太空人靠着这支再见全垒打，以1分险胜。

今年MLB受2019冠状病毒疾病（COVID-19）影响，延后4个月才开打，赛程也「缩水」为每队仅打60场（约为原本的1/3）的规模，例行赛在禁止球迷进场的情况下进行，直到国联冠军系列赛才开放球迷进场。

能打季后赛的球队由过往的10队增加为16队，美国联盟、国家联盟各8队先打3战2胜外卡战，出线的球队再打5战3胜联盟分区系列赛，脱颖而出的球队进行7战4胜的联盟冠军赛，产出的美联、国联冠军再由7战4胜世界大赛，决定最终冠军谁属。

© 2020 AFP