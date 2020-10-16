棒打道奇王牌柯萧 勇士国联冠军赛听牌

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（法新社阿灵顿15日电） MLB勇士今天棒打道奇王牌左投柯萧，最终10比2获胜，在国联冠军赛取得3胜1负「听牌」。

美国职棒大联盟MLB亚特兰大勇士先在国家联盟冠军系列赛拿下2连胜后，洛杉矶道奇在第3战的1局上半，缔造单局进帐11分的季后赛新纪录，最终15比3大胜，在系列赛扳回一城。

今天的国联冠军赛第4战，道奇3上靠李欧斯（Edwin Rios）的阳春弹先驰得点，欧苏纳（Marcell Ozuna）4下的阳春炮则让勇士扳平，双方前五局打完，以1比1僵持。

6下阿库尼亚（Ronald Acuna Jr.）、弗利曼（Freddie Freeman）、欧苏纳连续3支安打串连，勇士连拿2分超前，也将道奇柯萧（Clayton Kershaw）打退场，1出局后勇士又连敲3支安打扫回3分，再把道奇第1任后援投手格拉泰罗（Brusdar Graterol）打退场。1出局后，卡马哥（Johan Camargo）获保送，帕奇（Cristian Pache）的安打，打回勇士这场比赛的第7分。这局结束，勇士以7比1领先道奇。

下个半局道奇反扑，有1支安打、和对手奉送的3个保送，但仅靠李欧斯的高飞牺牲打要回1分。

道奇7上辛辛苦苦抢回1分，勇士7下立刻靠欧苏纳的阳春全垒打要回，前7局打完，勇士8比2保持领先。

8下两出局后，帕奇利用道奇守备失误上垒，阿库尼亚也获保送，接下来的弗利曼、欧苏纳都敲出带有打点的安打，最终勇士就以10比2胜出，拿下重要1胜。

欧苏纳今天5打数4安打，有4分打点进帐，是勇士赢球一大功臣。另外，勇士今天拿下胜投的威尔森（Bryse Wilson），先发6局有5次三振、1个保送，只在3上被敲阳春炮掉1分，那也是他今天被打的唯一1支安打，是勇士获胜的另一个关键。

道奇原订在系列赛第2战派出3度拿下赛扬奖的柯萧先发，但他因背部不适延到今天登板，他今天用87球投5局，有4次三振、1个保送，被击出1支全垒打在内的7支安打，丢掉4分都是自责分，承担这场比赛的败投。

© 2020 AFP