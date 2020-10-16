欧洲疫情再升温 世卫组织：令人极为关切

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（法新社哥本哈根15日电） 欧洲各国已公布严格新措施，以图控制2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）的病例激增。世界卫生组织（WHO）今天警告，疫情令人「极为关切」。

世卫欧洲区办事处主任克鲁格（Hans Kluge）在丹麦哥本哈根（Copenhagen）举行的记者会上表示，现在是「加强采取措施」的时候了，因为欧洲不断增加的病例数「令人极为关切」。

但他指出，疫情已不如3、4月时严重，因此强调，会使「我们社会与经济全面停顿」的极端封锁措施应该避免。

欧盟欧洲疾病预防管制中心（ECDC）今天发布了疫情统计地图，在其所追踪的31个国家中，有一半以上都以红色标签标注为高传染率与高阳性反应检测率的国家，其中也包含非欧盟国家。

法国巴黎等9个城市即将实施宵禁，德国则对人群聚集实施了新限制。

波兰宣布在疫情严重的「红区」（red zone）进行局部封锁，包含各大城市在内，并要求民众尽可能在家工作。瑞士卫生部长柏塞兹（Alain Berset）则表示，当地疫情「恶化速度超过其他地区」。这两个国家的新增病例数都创下新高。（实习编译：洪筱真/核稿：张佑之）

© 2020 AFP