美国爱阿华州提前投票踊跃 拜登看似赢面大

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（法新社爱阿华州纽顿市15日电） 究竟是谁入主白宫的结果至少得等到选举结束才会知道，但提前投票结果显示，选民似乎较偏好77岁的民主党候选人拜登，而他也在全国民调以2位数领先74岁的现任总统川普。

川普昨天才在中西部爱阿华州举办造势大会。爱阿华州是允许选民提前投票的州之一。

根据佛罗里达大学（University of Florida）「美国选举计画」（US Election Project）统计，爱阿华州5日展开提前投票，截至今天已有超过32.5万张选票提前投下。

「美国选举计画」负责人、佛罗里达大学政治学教授麦唐纳（Michael McDonald）说，虽然提前投票预告拜登赢面较大，但大选当日川普的支持者可能会倾巢而出。

好几份民调显示，因为疫情之故，民主党选民提前投票的意愿高于共和党人。

麦唐纳在他个人网站的一篇提前投票分析文章中说：「我向来警告，即使现阶段民主党人大举投票，也不应被视为拜登胜券在握的指标。」

他指出：「没错，目前这些数字对拜登非常有利；然而，共和党人非常有可能会在大选日大举出现亲自投票。」（译者：陈怡君）

© 2020 AFP