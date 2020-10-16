美总统大选提前投票创纪录 逾1780万人已投

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（法新社爱阿华州纽顿市15日电） 美国总统选举将于下月3日投票，目前已有超过1780万名选民提前投票，人数创下新高。

根据佛罗里达大学（University of Florida）「美国选举计画」（US Election Project）统计，爱阿华州5日展开提前投票，截至今天已有超过32.5万张选票提前投下。

「美国选举计画」统计个人提前投票与寄回的邮寄投票的总数，全美提前投票各州截至今天下午已有1780万张提前投票的选票。

选举专家指出，疫情加上邮寄投票规模扩大，是造成提前投票人数激增的原因，有机会刷新2016年4700万人提前投票的纪录。

44岁的保险经纪人马奇（Jeff Maki）提前在贾斯坡郡（Jasper County）纽顿市（Newton）投票。他说：「我不想要邮寄投票。」「为确保我的选票有被计算到，我希望提前亲自投票。」

选务人员巴洛特（Dennis Parrott）表示，2016年在贾斯坡郡有8200张提前投票的选票。

他说：「现在距离大选还有3周，但我们已有8000张提早投票选票。」「所以我们即将超越纪录。」（译者：陈怡君）

© 2020 AFP