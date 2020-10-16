逼中国加速谈判 菲律宾恢复在南海探勘

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（法新社马尼拉16日电） 菲律宾恢复在南海争议海域探勘石油与天然气，菲国政府今天表示，此举可能会加速与北京针对共同探勘能源方案的谈判。

菲律宾外海的探勘是在2014年喊停，当时因中国也对这片据信蕴藏丰富天然资源的海域宣称拥有主权，两国的冲突升高。

2016年就任的菲律宾总统杜特蒂（Rodrigo Duterte），已软化他前任反对北京声索主权的立场，并于2018年两国开始磋商联合探勘争议水域。

菲国能源部长库希（Alfonso Cusi）告诉记者：「如今暂停解除，我确信此举将加速协商。」

他说，重启探勘与开发活动的决定本来就是「单方面的」，又说政府拍板前并未知会北京当局。

库希表示，恢复在南海的探勘活动也有助于提振菲国因疫情受创的经济，并「带动投资」。

尽管菲国政府声称，此举将促进与中国的合作，菲律宾大学法学院海洋事务暨海洋法研究院主任巴童巴卡（Jay Batongbacal）表示，恢复探勘意味着菲国维护这片海域主权的意愿日增。

他说：「恢复探勘使我方发挥一定的影响力，表明对于这些资源，我们是认真执行我们所拥有的合法管辖权。」（译者：曹宇帆/核稿：陈政一）

© 2020 AFP