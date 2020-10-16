COVID-19全球近3900万例确诊 逼近110万人病故

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（法新社巴黎16日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间16日11时（台湾16日晚间7时），全球至少109万9509人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），累计至少3896万5020例确诊。

疫情从去年12月在中国爆发，迄今全球至少有2688万4800人被认为已康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但这恐怕只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重的病例。

全球15日通报新增6086人病殁、40万4758起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为美国（1103死）、印度（895死）与巴西（713死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计21万7717人病故、798万899例确诊，至少317万7397人已康复。

其他疫情严重国家还包括巴西（15万2460人丧生、516万9386例确诊）、印度（11万2161人丧生、737万468例确诊）、墨西哥（8万5285人丧生、83万4910例确诊）及英国（4万3293人丧生、67万3622例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，秘鲁是死亡率最高国家，每10万人就有102人染疫丧命；其次依序为比利时（89人）、玻利维亚（72人）和西班牙（72人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计37万5883死、1032万8038例确诊；欧洲累计24万7191死、703万1700例确诊；美国和加拿大共计22万7416死、817万2629例确诊。

亚洲共计15万6870死、951万5465例确诊；中东地区共计5万2033死、226万8148例确诊；非洲共计3万9115死、161万6057例确诊；大洋洲共计1001死、3万2992例确诊。

© 2020 AFP