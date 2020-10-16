NBA火箭总经理摩瑞请辞 对球队未来仍有信心

广告 继续浏览后续

（法新社休士顿15日电） NBA火箭总经理摩瑞今天宣布请辞，对于火箭的未来，他有信心，认为火箭能持续有高水准的表现。

导致中国与NBA决裂的火箭总经理摩瑞今天宣布请辞，他称对火箭的未来保有信心，认为火箭能持续有高水准的表现。

摩瑞（Daryl Morey）2007-08球季起成为美国职篮NBA休士顿火箭的舵手，在火箭于联盟因应2019冠状病毒疾病（COVID-19），于奥兰多迪士尼世界所设立「泡泡」隔离园区的季后赛，止步于第2轮后，做出了这项决定。

摩瑞在声明中说：「从奥兰多回来后，我回想了过去14年在火箭度过多么不可思议的一切，我与家人和挚友讨论了我的想法，最后决定自11月1日起离开火箭球团。」

一年前摩瑞支持香港抗议民众的推文，使中国暂停对NBA的赞助，并取消在中国的电视转播长达1年，直到本季总冠军赛第5战才恢复播出。

尽管中方要求摩瑞去职，NBA总裁席佛（Adam Silver）当时也估计联盟将损失4亿美元（约新台币116亿元），但是他和火箭老板费尔蒂塔（Tilman Fertitta）都支持摩瑞的言论自由。

火箭今年季后赛遭淘汰后，摩瑞向费尔蒂塔表达辞意，他的离去如今已尘埃落定。

费尔蒂塔表示，摩瑞是出色的先行者，让火箭多年来保有竞争力，他真的很喜欢和摩瑞共事，在他刚接手火箭之际，摩瑞是最佳的总经理人选。

确定请辞后，摩瑞也谈到火箭的未来。他说：「我对未来非常有信心，无论对火箭和我们最棒的球迷都是如此，完全不用担心，火箭未来也会持续有高水准的表现。」

火箭过去8个球季都闯进季后赛，本季在季后赛次轮以1比4不敌洛杉矶湖人，湖人今年夺下平NBA纪录的队史第17次总冠军。

© 2020 AFP