YouTube打击阴谋论 锁定匿名者Q运动

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（法新社旧金山15日电） Google旗下影音平台YouTube今天说，已加强规范阴谋论宣传内容，尤其是锁定早已遭到推特（Twitter）和脸书（Facebook）限制的「匿名者Q」（QAnon）运动。

YouTube表示，已扩大反仇恨和骚扰言论政策，「禁止以真实世界暴力合理化的阴谋论内容锁定个人或团体」。

这可能代表YouTube会删除具威胁或骚扰性的影片，内容暗示参与「披萨门」（Pizzagate）之类的阴谋活动。「披萨门」是指谣传华府一个披萨店经营儿童性贩运犯罪组织，并与2016年民主党总统候选人希拉蕊・柯林顿（Hillary Clinton）有关。

匿名者Q活动在新型冠状病毒疫情期间快速发展，因为具有一股凝聚力，除了政治立场极右，也是反对政府控制的自由派，核心教条是反犹和白人至上，还结合长期有关疫苗和5G行动科技的阴谋论。

YouTube表示，先前已删除「数以万计匿名者Q影片」，终止部分匿名者Q运动所使用的频道，尤其是那些明确暴力胁迫或否认重大暴力事件存在的频道。

脸书本月稍早在旗下主要社群网站和Instagram上封杀匿名者Q相关帐号，而推特在今年稍早开始打击匿名者Q活动。

© 2020 AFP